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السعودية: 2235 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 45688

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الاثنين، تسجيل 2,235 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 74795 حالة.

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وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية في المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا، أن إجمالي حالات الوفاة في المملكة بلغت 399 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة جديدة.

وأكد العبد العالي أن حالات التعافي في المملكة بلغت 45688 حالة.

وأشار إلى أن هناك 28728 حالة نشطة، منها 384 حالة حرجة تتلقى الرعاية الطبية الكاملة في المستشفيات.

وكان متحدث الصحة السعودية قال أمس الأحد، إن تأثير حرارة الشمس أو الطقس ومقولة أنه يقلل من نشاط الفيروس هو محل دراسة، لافتا إلى احتمالية أن يضر الإنسان تعرضه لحرارة الشمس في فترات طويلة.

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