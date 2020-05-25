ولي العهد السعودي يقدم تهنئة العيد لمنسوبي وزارة الدفاع

قدم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كل من الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعبر ولي العهد خلال مداخلته في الاتصال المرئي عن تمنياته بأن "يعيد الله هذا العيد على الجميع والمملكة سنوات مديدة بعز وقوة وسعادة".

كما قال: "فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائماً بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائماً من سنة إلى سنة"، معبراً في ختام مداخلته عن رغبته بنقل تحياته للجميع.

من جهته، نقل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي تهنئة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولولي العهد بعيد الفطر المبارك.

وأكد الرويلي أن "القوات المسلحة وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية القتالية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة ولي العهد ونائب وزير الدفاع".