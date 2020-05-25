"توكلنا" يضيف تصريح رياضة المشي.. وهذه الشروط!

أضاف تطبيق "توكلنا"، المُعتمد من وزارة الصحة السعودية لاستخراج تصاريح التنقل، اليوم الاثنين، تصريح ممارسة رياضة المشي إلى الخدمات المتوفرة في التطبيق.

وهذا التصريح مخصص لممارسة رياضة المشي، ضمن نطاق 1 كيلومتر من موقع السكن ولمدة 60 دقيقة يوميا.

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كما أنه بالإمكان طلب التصريح للمشي وحيدا أو برفقة شخصين كحد أقصى، ضمن نطاق الحي السكني، على أن يكون لكل منهم تصريح مستقل من تطبيق "توكلنا".

ويشترط لتقديم طلب تصريح جديد مرور 12 ساعة على الطلب السابق، والوجود في السكن عند الطلب، وألا يكون وقت الطلب من 5م إلى 8م، وعدم استخدام المركبة.

هذا ويسمح برياضة المشي يكون في فترة المنع أثناء منع التجول الجزئي وفي أي وقت أثناء منع التجول الكلي، داعيا إلى تحديث التطبيق للاستفادة من الخدمة.