"عيدنا معكم أجمل".. مبادرة تبعث الأمل لدى مرضى كورونا

في حجر المصابين بفيروس كورونا في الأحساء شرق السعودية، كان العيد مختلفاً. الهدوء يعم المكان وترقب لشفاء الحالات، في حين ساهم شباب متطوعين برسم البسمة على وجوه المرضى في مبادرة تحت شعار "عيدنا معكم أجمل" من تنظيم جهات خاصة بالتعاون مع مركز العمل التطوعي في الأحساء.

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بالورد والحلوى وعبارات التهاني البراقة.. هذه كانت معايدة المصابين بكورونا الذين لم يتوقعوا أن يصبح عيدهم مختلفاً، لكنهم ملتزمون بالإجراءات الصحية.

وأوضح زياد الشعيبي، صاحب المبادرة، أن المتطوعين انطلقوا من غرف متابعة المصابين لمعايدة الكوادر الصحية التي تراقب سلامة المرضى ليلاً نهاراً، ثم انطلقوا إلى نقاط التفتيش الميدانية لتطبيق إجراءات منع التجول الكامل.

كما أضاف الشعيبي أن هذه المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى الوقوف بجانب المصابين في الحجر الصحي الذين يبحثون عن عبارات الأمل.