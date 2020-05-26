مخترع سعودي يوصل هدية عبر طائرة "درون"

استطاع مهندس سعودي مختص في الفضاء والطيران، أن يبتكر طريقة لإيصال هدية العيد لوالدة صديقه الكبيرة في السن، عن طريق استخدام طائرة "درون"، والتي تستطيع حمل 5 كيلوغرام لمسافة تصل إلى 5 كيلومترات، وذلك حال الحصول على التصريحات اللازمة والرسمية.

المخترع السعودي، الحاصل على براءة اختراع في مجال تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، سعيد الزهراني، نشر مقاطع فيديو عبر حسابه في "تويتر"، يوثق عملية التوصيل، قائلاً: "إن العملية تمت دون ملامسة للطائرة في ظل أزمة فيروس كورونا، وهي أول عملية توصيل باستخدام الـ"درون" في السعودية".

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وأعرب عن أمله بدعم الفكرة من وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعد أن وثق تجارب الاختبار الأولية في استخدام الطائرة للتوصيل، والتي يمكن أن تستخدم في توصيل الدواء والعينات الطبية والمستلزمات الأساسية، وأبان أنه لم يقم بصنع الطائرة ولكن أضاف لها المستشعرات والأدوات التي تساعدها بأداء المهمة.

وأكد أن الطائرة التي قام بجريبها مرخصة من هيئة الطيران المدني السعودي، وبإمكانها قطع مسافة 3 كيلومترات وقد تصل في بعض الأماكن إلى 5 أو 7 كيلومترات.

المهندس سعيد تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "حصلتُ على براءة اختراع في مايو العام الماضي لطائرة بدون طيار متعددة المهام والخواص، وفزتُ بجوائز عالمية من أهمها جائزة mit كمبتكر تحت سن 25 سنة، وفيها تطبيقات عسكرية في عمليات الدعم اللوجستي والإمداد والمراقبة والتطبيقات المدنية في قطاع البترول والطاقة والمراقبة والعمليات اللوجستية في المنصات البحرية، وإن شاء الله سيتم استعمالها في عمليات التوصيل للمسافات البعيدة بحكم أن الطائرة التي تم استخدامها محددة للمسافات القصيرة، وفي حال تطبيقها لمسافات طويلة يمكن أن تصل إلى 150 كلم وبحمولة 20 كلغم".

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وأضاف: "أن براءة الاختراع الأقوى لدي، عباره عن طائرة بدون طيار، يمكن استخدامها للنقل الجوي غير المأهول للركاب، وأنافس بهذا الاختراع شركات عالمية، وفي حال توفر الدعم يمكن عمل نماذج يمكن استخدامها في نيوم في النقل الجوي الحيوي".

واستطرد الحديث حول تخصصه الدقيق في مجال الطائرة بدون طيار، كأول مواطن سعودي يتخصص في هذا المجال في الولايات المتحدة، يقول: "أحلم أن أصبح رائد فضاء فهو حلم طفولتي، ووصولي إلى مرتبة مهندس فضاء جوي هو بمثابة اجتياز نصف المسافة للوصول إلى حلمي، وإلى جانب كل التحديات العقلية والجسدية التي سأخضع لها خلال التجربة، سأكون أقرب إلى تحقيق حلمي في أن أصبح أول رائد فضاء عربي يهبط على سطح المريخ".

وظهر سعيد على شاشات عربية وعالمية، منها CNN (2018) ، MBC (2018)، روتانا (2011) ، للحديث عن مجمل أعماله البحثية، فقد تمكن من الحصول على المركز الثالث "المواطن العربي الوحيد" في مركز محمد بن راشد الفضائي والفوز بالمركز الأول في تحدي إيرباص الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتحدث في القمة العالمية للفضاء 2018 في أبوظبي كقائد فضاء شاب والحصول على دبلوم شرف من الجمعية الوطنية للعلماء الجامعيين وتسجيل براءة اختراع تتعلق بالمركبات الجوية المأهولة وغير المأهولة.