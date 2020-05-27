التجارة السعودية: صناعة الكمامات فرصة للأسر والمنشآت الصغيرة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية عبدالرحمن الحسين، أنه في ظل الالتزامات بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا فإن هناك فرصة كبيرة للأسر المنتجة والمتاجر الإلكترونية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الحالية تتمثل في صناعة الكمامات القماشية وبيعها.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأشار الحسين إلى فيديو نشرته وزارة الصحة، عن طريقة صنع الكمامات القماشية، مبينًا أنها سهلة وبالإمكان عملها في ظل الطلب المتنامي عليها وتحقيق عائد مادي من خلالها.

موضوع يهمك أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن استئناف رحلاتها ابتداء من يوم الأحد 31 مايو 2020 .وقالت "سار" إنه يمكن... الخطوط الحديدية السعودية تعلن استئناف رحلاتها السعودية

وأضاف أن ذلك يسهم في تعزيز الجهود الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل توجيه وزارة الصحة بضرورة ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية عند الخروج من المنزل.