سفير بريطانيا: لو أراد الحوثي السلام فليوقف مهاجمة السعودية

أدان سفير بريطانيا في السعودية، نيل كرومبتون، هجمات حوثية حاولت استهداف مناطق مدنية في نجران الأربعاء.

وقال كرومبتون في تغريدة على تويتر، الخميس: "أدين الهجمات التي شنها الحوثيون أمس عبر الحدود واستهدفت مدينة نجران باتجاه أهداف مدنية، ولحسن الحظ تم إسقاطها. إذا أراد الحوثيون أن يظهروا أنهم جادون بشأن السلام، فعليهم التوقف عن مثل هذه الهجمات والموافقة على مقترحات غريفثس".

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، كان صرح أن قوات التحالف تمكنت الأربعاء من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران.

وأوضح المالكي استمرار الميليشيات الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

كما بين أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن عنها التحالف وبدأت في (9 أبريل 2020) ولم يكن هناك أي استجابة من قبل الميليشيات الحوثية، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 4455 اختراقاً، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ الباليستية.

إلى ذلك أكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.