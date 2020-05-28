صيانة وتعقيم 11 ألف جامع ومسجد استعداداً لعودة الصلاة

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف في السعودية، اليوم الخميس مبادرة (عمارة المساجد)، والتي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم 11000 جامع ومسجد ومرافقها في مختلف مناطق السعودية.

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وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين الوزارة والهيئة لخدمة بيوت الله وصرف غلال الأوقاف الموقوفة على المساجد، فيما خصصت له ووفق شروط واقفيها، حيث تلتقي أهداف الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين بيئة المساجد وتطوير الخدمات المقدمة فيها، وتهيئة البيئة الصحية في مكونات المساجد ومرافقها، وتمكين الكيانات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق وتفعيل دورها والشراكة معها في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وتشمل المبادرة 3 مسارات تتمثل في: مسار الصيانة، ومسار التعقيم، ومسار التنظيف، حيث سيتم العمل على صيانة المساجد ومرافقها من دورات مياه ومواقف وغيرها، وإصلاح الأعطال الكهربائية، وأعطال التكييف والإضاءة، إضافة إلى العمل على نظافة الفرش والسجاد واستبدال التالف منه، وصيانة الصوتيات، وكاميرات المراقبة وغيرها من محتويات المساجد.



يشار إلى أن المبادرة جاءت تزامنا مع إعلان عودة الصلوات في المساجد والتي ستبدأ بإذن اعتبارا من يوم الأحد القادم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، ليتمكن المصلون من أداء الصلاة في بيوت الله بكل راحة وطمأنينة.