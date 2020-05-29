استمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر

نوهت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‫المسجد النبوي باستمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر، وأهابت بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح.

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وكان قد تم تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين، خاصة الجمعة، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ 20 مارس وحتى إشعار آخر.

إلى ذلك، شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الحرمين الشريفين، والتدابير الوقائية التي تم العمل بها.

كما أضاف السديس، في بيان، أن هذه القرارات اتخذت لحماية المصلين والزوار من هذه الجائحة، وأن الرئاسة تعمل على كل ما من شأنه تحقيق سلامتهم وحفظ صحتهم إلى حين انتهاء خطر هذا الوباء.