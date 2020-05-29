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السعودية: 1581 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 57013

المصدر: دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 81766 حالة.

كما أعلنت الصحة السعودية عن شفاء 2460 حالة جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 57013.

وبدأت السعودية، أمس الخميس، تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.

كما تم السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول. إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:

1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2ـ المراكز التجارية (المولات).

مع التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

كلمات دالّة

#كورونا, #السعودية
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