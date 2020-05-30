الداخلية السعودية: 1000 ريال عقوبة عدم أرتداء الكمامات

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، تعديلا على لائحة الحد من التجمعات وتحديث جدول التصنيف ليشمل عدداً آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية، والعقوبات المقررة لها.

موضوع يهمك على الرغم من أن العالم كان يستخدمه طيلة الأشهر الماضية علاجا لـفيروس كورونا المستجد، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب... هيدروكسي كلوروكين للواجهة مجدداً.. تحذير أوروبي صحة

وأعلنت الداخلية السعودية فرض عقوبة بقيمة ألف ريال على عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله القطاعين العام أو الخاص.

كذلك قررت زيادة الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية، ليصبح خمسين شخصا.

إلى ذلك، أعلنت الصحة السعودية، في وقت سابق اليوم السبت، تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف مدن ومناطق المملكة، كما تم تسجيل تعافي 1870.

وسجلت الرياض 679 إصابة، وجدة 247، ومكة المكرمة 105، والهفوف 101.

وبالتالي بلغ إجمالي الحالات التراكمية 83384، تعافى منهم 58884، وبلغ إجمالي الوفيات 480.

يشار إلى أنه ابتداءً من غد الأحد وحتى 20 يونيو 2020م، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً.