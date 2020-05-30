فتح المسجد النبوي تدريجياً اعتباراً من الأحد القادم

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، الجمعة، أنه سيتم فتح المسجد النبوي تدريجياً في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا اعتباراً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ.

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يذكر أن الرئاسة عملت على تطبيق حزمة من الاحترازات الوقائية، من بينها تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، وتكثيف عمليات التعقيم اليومي، وإجراء الكشف الاحترازي على جميع الموظفين والعاملين في الحرم، وتفعيل عدد من المبادرات، منها مبادرة "معاً محترزون".

إلى ذلك طبقت أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة الحرمين الشريفين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية.

كما قامت بتركيب كاميرات مخصصة للقراءة الحرارية تعمل على قراءة قياس درجة الحرارة آلياً، تعمل على مدار الساعة، بإشراف ممارسين صحيين متخصصين من قبل وزارة الصحة، وذلك في عدد من أبواب ومداخل المسجد الحرام.

وكان قد تم تعليق التواجد والصلاة في ساحات الحرم المدني الشريف، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار كورونا منذ 20 مارس 2020.