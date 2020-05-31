السعوديون يتفاعلون مع وسم "حي على الصلاة"

تفاعل السعوديون فجر اليوم مع وسم "حي على الصلاة"، بفرح وسرور لعودة الصلاة في المساجد، حيث نشروا عددا كبيرا من مقاطع الفيديو والصور من داخل المساجد بعد إيقاف الصلوات احترازيا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدءاً من فجر اليوم الأحد، لن يسمع السعوديون "صلوا في رحالكم" و"صلوا في بيوتكم"، حيث صدحت مآذن نحو 90 ألف جامع ومسجد في السعودية ما عدا مكة المكرمة بـ "حي على الصلاة " بعد إيقاف دام أكثر من شهرين لصلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، في حين رفع المؤذنون أذان صلاة العشاء ليلة البارحة متضمنة "صلوا في رحالكم" ليكون آخر أذان لهم بهذه الجملة.

موضوع يهمك أدى المصلون صلاة الفجر، الأحد، في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة... شاهد أول صلاة فجر بالمسجد النبوي و90 ألف مسجد بالسعودية بعد إغلاق كورونا فيروس كورونا

فيما أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كافة التجهيزات لافتتاح المساجد والجوامع في مختلف مناطق السعودية، بعد أن أنهت فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم كافة الاستعدادات لفتح المساجد بعد تعقيمها ونظافتها وصيانتها، ووضع اللوحات التعليمية للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة من وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا.

كما أعدت الوزارة خطة إعلامية توعوية تواصل تنفيذها بالتعاون مع القنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية، وبمشاركة علماء ودعاة وأئمة المساجد والجوامع بمناطق السعودية لنشر التعليمات والإجراءات الاحترازية بلغات عالمية، لحث أئمة ومؤذني المساجد والمصلين للالتزام بها لسلامتهم، ومنها الوضوء في المنزل وغسل اليدين جيداً واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال، أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ وآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عاماً، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

وأنهت الوزارة طباعة ربع مليون لوحة للتعليمات الإرشادية ولغات عالمية بدأت بتوزيعها في مساجد وجوامع المملكة لنشر الوعي لدى مرتادي المساجد بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا.

فيما بثت الوزارة عشرة ملايين رسالة نصية (sms) تضمنت الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد وتضمنت الرسائل التوعوية التي جرى بثها بعدة لغات عدداً من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخراً المتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية مرتادي بيوت الله من الوباء.

وقد شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة التي أصدرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوقي جائحة كورونا وكذلك توفير الوسائل التثقيفية وبعدة لغات في جميع الجوامع والمساجد لتوعية المصلين بالعمل وفق تلك الإجراءات والتعليمات لضمان سلامتهم.