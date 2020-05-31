الطيران المدني السعودي: لا سفر لمن تخطت حرارته 38

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أنه لن يسمح للمسافر الذي تصل درجة حرارته لأكثر من 38 من دخول مطارات المملكة، حسب البروتوكولات الوقائية الصحية المعدة من الجهات الصحية المختصة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية التي تنفذها هيئة الطيران المدني.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد كشفت الهيئة عن الإجراءات التي يجب على المسافرين اتباعها عند السفر عبر المطارات، والتي تهدف لضمان رحلة سفر آمنة، إضافة إلى تجنب المنع من السفر عند إخلاله بهذه الالتزامات المحددة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والمتبعة داخل المطارات.

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كما أوضحت أن على المسافر الالتزام بشراء التذاكر إلكترونياً، وقياس درجة الحرارة في المطار، حيث لن يسمح بدخول من تزيد حرارته عن 38، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وسيقتصر الدخول للمطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة، والالتزام بلبس الكمامة، حيث سيتم التشديد على الالتزام بلبس الكمامة وسيمنع الراكب من السفر في حال لم يلتزم بلبسها، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، وارتداء الكمامات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة.

وأفادت الهيئة أن من الالتزامات التي يجب على المسافر عند سفره اتباعها، الالتزام بالتعقيم من خلال أجهزة التعقيم المخصصة داخل المطار إذ سيلتزم المسافر بتعقيم اليدين عند الدخول للصالة، إضافة إلى الالتزام بالحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية، حيث اعتمدت الحفاظ على مسافة 2 متر بين المسافرين في مناطق التجمعات وفي أماكن الجلوس والانتظار من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر، بالإضافة إلى ‏‎التباعد بين المسافرين بمسافة 2 متر لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي على أن يقتصر الدفع على الوسائل الإلكترونية فقط.

إلى ذلك بيّنت أن على المسافر الالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا، علاوة للسماح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، إضافة إلى تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات وذلك من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني سخرت إمكاناتها واتخذت كافة التدابير والإجراءات لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين، حيث قامت بجدولة الرحلات بحيث تكون الفترات الزمنية بين الرحلات لا تقل عن 3 ساعات حتى يتم تعقيم الصالات والمعدات، وألزمت جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالتعقيم ولبس الكمامة وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الصحي، ووفرت المعقمات في جميع أرجاء المطارات ، إضافة إلى تعقيم المطارات بشكل مستمر كل 3 ساعات، وتطهير جميع الطائرات بشكل مستمر بعد كل رحلة.