السعودية.. 1869 حالة جديدة وتزايد إصابات كبار السن

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مختلف المدن والمناطق، وتم تعافي 1484 حالة.

وسجلت الرياض 556، ومكة المكرمة 300، وجدة 279، والدمام 123.

وقال في مؤتمر دوري حول مستجدات فيروس كورونا، "سجلنا 12.285 حالة إصابة خلال أسبوع، و17.340 حالة تعافٍ من كورونا خلال أسبوع".

كما أكد أن إجمالي الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا 22.672 حالة، منها 1264 حالة حرجة، وقال "هو رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية خصوصًا عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة و الرياض".

فيما بلغ إجمالي الفحوصات التي تمت في المرحلة السابقة 853.987 فحصا مخبريا دقيقا.

هذا وأكد العبدالعالي أن "العديد من الدول بدأت العودة للحياة الطبيعية بحذر شديد، مقرونة بإجراءات احترازية وقائية، والحمد لله في المملكة بعد جهود مثمرة في مراحل الاستباق، الآن #نعود_بحذر".

وشدد على أهمية ارتداء الكمامات، وتغطية الفم والأنف والحفاظ على مسافة تباعد آمنة.

كما أكد الأرقام الكبيرة دليل على أن هناك سلوكيات غير منضبطة في المجتمع، ولابد من الحذر ووقاية الفئات الأكثر خطورة في التعرض للفيروس.

وقال "الهدف الرئيسي من الالتزام بالإجراءات الوقائية عدم تعرض الإنسان للعقوبة والمخالفة، بل حماية نفسه والآخرين".