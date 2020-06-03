الداخلية السعودية تعلن عن إجراءات وقائية إضافية

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات احترازية ودابير وقائية إضافية في عدد من القطاعات، وذلك إلحاقا للإجراءات الاحترازية المعلنة بتاريخ 6/ 10/ 1441هـ، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحتى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م.

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وأوضح المصدر أن البروتوكولات الوقائية الإضافية تشمل قطاعات (المصانع، والتعدين، والطيران الداخلي، والحافلات بين المدن، والحافلات داخل المدن، والمركبات المستأجرة ـ تأجير السيارات، وعبارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع، وسيارات الأجرة والنقل المشترك، ومرافق الإيواء السياحي (الفنادق والشقق المفروشة وما في حكمها)، والخدمات البريدية واللوجستية، والمزارع).

في حين عدد الملحق (أ) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.

كما لفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل والمعلومات الخاصة بالبروتوكولات الوقائية عبر الرابط التالي:

‏https://covid19awareness.sa/archives/5460

إلى ذلك، ناشدت جميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية تطبيق تلك الإجراءات، بما ورد فيها حفاظاً على سلامة الجميع.