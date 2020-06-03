بدء موسم مربعانية القيظ.. والأحساء والخرج الأعلى حرارة

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق أن اليوم الأربعاء، هو أول موسم "مربعانية القيظ"، والتي تشتد فيها حرارة الطقس.

وأضاف الدكتور الزعاق أن مربعانية القيظ، مدتها أربعين يومًا، وهي أول موسم الصيف الفعلي، وتبدأ مناطقنا خلالها، المنافسة العالمية كأعلى درجة حرارة على مستوى العالم، وتعدّ نهاية الموسم الطبيعي لهول الأمطار على جُل المناطق السعودية وبداية غزارة الأمطار الخريفية على سلطنة عُمان.

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وذكر الزعاق، "أن مربعانية القيظ هي بداية الحرّ الفعلي النهاري، بينما الأجواء الليلية لا تزال معتدلة، وفي هذا الموسم تنافس منطقتنا وخاصة الكويت والأحساء والخرج على أعلى درجة حرارة على مستوى العالم، في حين يمثل بداية غزارة الأمطار الخريفية على سلطنة عمان، وبداية موسم الغبيرة على جازان.

وأوضح أن القيظ 3 أشهر بداية وشدة ونهاية، فالبداية من مربعانية القيظ وفيه يكون نجم الثريا، والثاني يسمى جمرة القيظ ويمتاز بشدة الحر، أما الثالث فتقل فيه شدة الحرارة.