نصيحة من وزير الصحة السعودي بشأن الكمامة!

وجه وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، نصائح للمواطنين، الثلاثاء، من شأنها تخفيف انتقال وانتشار وباء كورونا المستجد في المملكة.

موضوع يهمك أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، الثلاثاء، تسجيل 1869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد... السعودية.. 1869 حالة جديدة وتزايد إصابات كبار السن السعودية

في التفاصيل، قال الربيعة في تغريدة عبر حسابه في تويتر، "لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا"، مضيفا: "أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكّره بالالتزام".

يشار إلى أن السعودية كانت أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، تسجيل 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت عن 1869 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا.

أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخص غير ملتزم فذكره بالالتزام.

الله يحفظكم جميعا.

للاستزادةhttps://t.co/SS647lUUDh — توفيق الربيعة (@tfrabiah) June 2, 2020

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 89011 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليا 22672 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1264 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

إلى ذلك أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1484 حالة تعاف، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 65790 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 549 حالة وفاة.