الخارجية السعودية: لا إلزام للمواطنين بالعودة من الخارج

أوضح المدير العام لمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية، أحمد الطويان، أن خدمة عودة المواطنين من الخارج في ظل جائحة كورونا المستجد، خدمة اختيارية وليست إجبارية، تفتح المجال للمتقدم للعودة إلى السعودية إذا رغب في ذلك، وتقوم السفارات برعاية المواطنين في البلد الذي هم فيه.

موضوع يهمك توقع مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، الزوار إلى دبي قريباً.وقال المري، اليوم الخميس،... دبي تتوقع عودة الزوار قريباً سياحة وسفر

وأضاف: "كل من سجل اسمه في المنصة للعودة إلى السعودية، سيعود بإذن الله، وهناك أعداد قليلة في بعض المحطات يتم تجميعهم في نقطة انطلاقة واحدة".

وأشار الطويان إلى أن جهود السفارات كبيرة في التعامل مع عودة المواطنين إلى الأراضي السعودية، حتى في الدول التي لا يوجد فيها سفارات، فيكون بها سفير غير مقيم يتولى مهمة إحضار المواطنين من تلك البلد إلى نقطة انطلاق للعودة للسعودية.