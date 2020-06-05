ترمب: السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأميركي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الجمعة أن السعودية وروسيا ساعدتا في إنقاذ صناعة النفط الأميركي.

موضوع يهمك قال وزير الطاقة السعودي اليوم الجمعة إن أوبك وحلفاءها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يعكفون على عقد اجتماع بشأن سياسة... وزير الطاقة السعودي: التنسيق جار لعقد اجتماعات لأوبك+ السبت طاقة

في سياق آخر، أكد ترمب خلال مؤتمر صحفي أن إدارته ستعيد فتح الاقتصاد الأميركي، مشيراً أن إلى البلاد تجاوزت أزمة كورونا.

وقال ترمب: "أنقذنا أرواح الملايين بقرار إغلاق الولايات المتحدة"، مضيفاً: "تعلمنا الكثير من جائحة كورونا".

في سياق آخر، جدد ترمب اتهامه للصين بالتسبب بتفشي فيروس كورونا في العالم.

كما قال ترمب إن "الاقتصاد الصيني لن يلحق باقتصادنا"، مضيفاً أن بكين "استغلت الولايات المتحدة على مدى سنوات".

وذكّر بأن واشنطن فرضت على الصين "عشرات المليارات من الرسوم" مؤخراً.

وأخيراً وقّع ترمب قراراً لحماية الرواتب من تداعيات جائحة كورونا.