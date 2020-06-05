شاهد جماليات تلاقي سيل واد مع شواطئ الشقيق على البحر الأحمر

خلال تحليق طيار سعودي على ارتفاع 500 قدم، أعجبه منظر تلاقي البحر الأحمر مع سيل وادي ريم في الشقيق، الواقعة في تهامة عسير –جنوب غرب السعودية-، فقام برصد وتصوير مشاهد جمال هذا التلاقي الطبيعي، في مقطع فيديو راج على منصات التواصل.

وفي حديثه لـ"العربية.نت" وصف المدرب والمهندس الميكانيكي والمتخصص في الطيران الكابتن جمعان أبو حكمة المنظر بالأخاذ والملفت للنظر، الذي لفت انتباه كافة المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أبو حكمة: "صادف وجودي في الحريضة، وخلال تحليقي في الساعة الثامنة من صباح اليوم شاهدتُ السيل بلونه البيج، ودخوله إلى البحر، ليعمل قوس تلاق جميلا، يوحي بجمال الطبيعية، فمنطقة عسير تضم العديد من المناطق الجميلة والتي توازي أجمل المدن السياحية في العالم".

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وأضاف: "لديّ هواية الطيران الشراعي والبرموتر والطائرة المجنحة والتي تدربتُ عليها خارج السعودية، كما قمت بتكوين نادي الطيران الشراعي، يتبع للنادي السعودي للطيران بالرياض برئاسة الأمير سلطان بن سلمان مع العديد من الزملاء في الحريضة والحبلة" وأشار أن النادي يضم 7 طائرا، منها 3 مجنحة و4 مروحيات، ويضم عددا من الهواة، والذي يقوم النادي بتدريبهم على الطيران الشراعي".

وتابع: "النادي ينفذ رحلات لأعضاء فريق العمل، كما يتم نقل الجمهور بمبالغ رمزية لمحبي هذا النوع من الطيران ورحلات البحر والاستمتاع بالمناظر الجميلة على شواطئ عسير والواجهة البحرية وجزر القحمة وجزيرة كدنمبل وجزر البرك".

وأكد بأن الطائرات يتم فحصها بشكل مستمر من مختصين، وهي معتمدة من قبل الطيران المدني ومسجلة، كما أن الممارسين للطيران الشراعي يملكون رخصة رسمية للممارسة، وإلمام تام ببروتوكولات الطيران، كما يضم النادي عضوية أكثر من 100 طيار في المنطقة ممن يحبون مزاولة الطيران الشراعي.