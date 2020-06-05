وزير خارجية السعودية يؤكد  الالتزام بدعم التحالف ضد داعش

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الوزير في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد الخميس عبر الاتصال المرئي: "نحن في المملكة العربية السعودية جاهزون لمشاركة خبراتنا في مجال مكافحة الإرهاب، ومنع تمويله، ومحاربة التطرف، ونشر قيم التسامح والانفتاح، مع الدول الأعضاء، وأود أن أشير في هذا الجانب إلى عمل مجموعة مكافحة تمويل داعش، ورئاستها المشتركة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا، وسعيها المستمر لتجفيف منابع تمويل داعش".

وأضاف: "وعبر اجتماعنا في كوبنهاغن في يناير 2020، أكدنا أهمية منع استغلال أموال إعادة الإعمار، وتركيز جهود المجموعة على القارة الأفريقية، والاستفادة من تقارير منظمة العمل المالي (الفاتف) وعمليات الادراج التي ينفذها مركز استهداف تمويل الإرهاب بالرياض. كما تؤكد المملكة استمرار مساهمتها في جهود التحالف الدولي في غرب القارة الأفريقية ومنطقة الساحل".

وتابع: "إن جهودنا المجتمعة أتت أكلها في انحسار تنظيم داعش الإرهابي، لكننا نشعر ببالغ القلق من تعثر الحلول السياسية لأزمات المنطقة واستمرار تمدد الميليشيات الطائفية وتأجيجها لخطابات التطرف والكراهية، هذه المخاطر توفر للتنظيمات الإرهابية، بما فيها داعش، الفرصة لاستعادة قدراتها في التجنيد وترتيب الصفوف وهو ما يتطلب منا جميعا العمل بكل جدية ومثابرة للتصدي لهذه المخاطر".

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وجدد وزير الخارجية السعودي التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، مؤكداً وقوف السعودية إلى جانب الشعب العراقي وتطلعها للتعاون مع الحكومة الجديدة بما يحقق رفاه وأمن واستقرار البلاد والمنطقة.

وكان وزير الخارجية قد أعرب في بداية كلمته عن شكره لوزيري خارجية إيطاليا والولايات المتحدة الأميركية، على الدعوة لعقد هـذا الاجتماع المهم الذي يأتي في ظل ما يواجهه العالم جراء جائحة فيروس كوفيد 19، ويؤكد بوضوح عزيمة الجميع لمواصلة الجهود المشتركة في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.