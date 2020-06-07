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السعودية.. 3045 إصابة جديدة وتعافي 1026

المصدر: دبي - العربية.نت
من أحد المراكز التجارية في الرياض - فرانس برس
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 1026، و36 وفاة.

وسجلت الرياض 717 إصابة، ومكة المكرمة 623، وجدة، 351، والدمام 257.

كما بلغ إجمالي الحالات المصابة 101914، وإجمالي حالات التعافي 72817.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أمس السبت عن إطلاق عيادات "تطمن"، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعاً.

وفي هذه العيادات يتم استقبال المرضى، على مدار الساعة، بشكل مباشر بدون أي مواعيد مسبقة.

وانطلقت العيادات حالياً في 6 مدن، هي الرياض والأحساء والقصيم وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وبلغ عددها إلى الآن 31 عيادة تم توزيعها على عدة مواقع. ويمكن مراجعة مواقع هذه العيادات على الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/Clinics .

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