عمل فني ضخم.. 13 فنانا سعوديا يقدمون "سلام من السعودية"

في تعاون فني ضخم بين "الهيئة العامة للترفيه" و"روتانا"، أطلقت أمس السبت، أغنية "سلام من السعودية"، بمشاركة مجموعة من أكبر وأهم المطربين السعوديين، وهي من فكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، الذي تابع جميع مراحل إنتاجها، ووقف على جميع تفاصيلها.

وجاء هذا العمل من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وإشراف الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، ومشاركة 13 فناناً وفنانة من السعودية، حيث تغنّوا بجميع مناطق السعودية من خلال الأبيات التي اختصرت أبرز ما تتميز به كل منطقة.

هذا واستعرض الشاعر أبو راس في هذا العمل الوطني الفريد من نوعه، والذي استوحى فكرته من تنوع وتعدد مناطق السعودية، ويحكي روائعها في حضن وطن معطاء، الصور النمطية التي تتميز بها المملكة باختلاف مناطقها وجغرافيتها، وعادات وتقاليد أهلها، والتي تختلف من منطقة لأخرى، وتتفق على حب الوطن وبنائه والتفاف أبنائه حول قيادته الرشيدة، في خطوة تعكس مدى الثراء الثقافي والتاريخي للمملكة العربية السعودية.

ويقول أبو راس: "أفتخر بالمشاركة في هذا العمل مع نخبة من نجوم الغناء في السعودية، وكذلك سعيد بإعادة التعاون مع الملحن أحمد الهرمي، الذي التقيت معه في أهم الأعمال الوطنية".

هدية بسيطة

وأضاف: "هذا الأوبريت عبارة عن هدية بسيطة لكافة مناطق السعودية الـ 13، وأيضاً يشتمل بداخله على بعض الإشارات وبعض السمات التي تتميز بها كل منطق، فهو أوبريت مختصر، سريع، خفيف، الهدف منه تسليط الضوء على مكامن القوة والتنوع والثراء التي تحفل بها كافة مناطق المملكة".

وقام بتأدية هذا العمل الوطني كل من الفنانين (حسب الظهور): محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل أبو بكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبد المجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، وماجد المهندس. فيما جسد تصوير وإنتاج العمل مفاهيم الالتزام بالتعليمات الصحية المتعلقة بالتعامل الأمثل مع الجائحة العالمية من خلال المشاركة عن بعد.

محمد عبده: تحية من أرض السلام

وبهذه المناسبة، أكد الفنان محمد عبده سعادته بالمشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة الفنية المميزة من إخوانه في السعودية، وقال بحماس مختصراً عنوان العمل: "تحية من أرض السلام.. أرض الإسلام مكة المكرمة.. الإسلام هو تحية لجميع العالم، فإليكم تحية الإسلام.. تحية سلام من السعودية".

أما الفنان عبد المجيد عبد الله فاعتبر أن مشاركته في أغنية "سلام من السعودية" هي شرف وتشريف له كونه عملا وطنيا بامتياز، مضيفا: "نحن مهما قدمنا للوطن لن نوفيه حقه، مع ذلك تظل أغنية "سلام من السعودية" غيض من فيض ما يجب أن نغرد به لأجل وطننا الغالي".

راشد الماجد: رسالة سلام وحب

من جانبه يقول الفنان راشد الماجد: "ليس غريباً منا نحن - الفنانين - أبناء السعودية هذا الاتحاد والتكاتف الفني، تأكيداً على حبنا لوطننا، فنحن وجميع أبناء الشعب السعودي كلنا جنود "سلمان الحزم" مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (سلمه الله)، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان (رعاه الله)، ووطننا وقيادتنا لم تبخلا علينا بشيء، لذلك واجبنا أن نلبي النداء ونشارك في أي عمل وطني، لاسيما إذا كانت أغنية تتحدث عن المناطق الإدارية الهامة في مملكتنا الحبيبة"، وختم الماجد كلامة بالقول: عمل "سلام من السعودية" هو رسالة سلام، وحب، وأمن، وأمان، وطمأنينة، ووفاء وولاء مختصرها :"كلنا سلمان .. كلنا محمد".

وتحدث الفنان عبادي الجوهر: "الوطن يستاهل العديد من الأعمال الوطنية كأغنية "سلام من السعودية" التي تجمع الكل"، مبدياً تفاؤله بالعديد من الأعمال الفنية القادمة المماثلة والتي تعمل على إبراز صورة هذا الوطن الغالي، ولاسيما في ظل ما يزخر به من التنوع الثقافي والتاريخي الذي يفخر به الجميع.