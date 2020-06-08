إغلاق 71 مسجداً بالسعودية بعد تسجيل إصابات بكورونا

أكد وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، الاثنين، أن عدم التزام بعض المصلين بالاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد.

وكتب في تغريدة نشرها على "تويتر"، "عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد، ما أدى ذلك إلى إغلاق 71 مسجدا احترازيا في مختلف مناطق المملكة وجاري العمل على تعقيمها".

عدم التزام البعض بالبرتوكولات والاحترازات الصحية نتج عنه تسجيل إصابات بفيروس كورونا في بعض المساجد مما أدى -للأسف- لإغلاق ٧١ مسجدًا احترازيًا في مختلف مناطق المملكة، وجاري العمل على تعقيمها. — د.عبداللطيف آل الشيخ (@Dr_Abdullatif_a) June 8, 2020

هذا وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، تسجيل 3,369 حالة إصابة جديدة، و1,707 حالات شفاء، و34 حالة وفاة.

كما ارتفعت أعداد المصابين في العناية المركزة إلى 1632.

وبلغ إجمالي إصابات كوفيد 19 في المملكة 105,283 وحالات التعافي 74,524.

وكانت السلطات السعودية، أعادت الجمعة، فرض حظر التجول في مدينة جدة، اعتبارا من الساعة الثالثة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.

وتم تعليق أداء الصلوات في المساجد.

وتعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

كما تم تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.