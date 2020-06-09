تفاصيل وصول 14 مليون كمامة إلى السعودية

كشف المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تيسير المفرح، عن وصول 90 طنا بما يعادل 14 مليون كمامة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة‬⁩، لتأمين طلب الأسواق وتوفرها في نطاق البيع في ⁧‫السعودية‬⁩.

وأكد أن ذلك ضمن خطط دعم الإمداد للمستلزمات الطبية في السعودية، والتي تعتبر واحدة من الدفعات التي بدأت من الفترة الماضية، وستستمر في الفترة القادمة لضمان توفر الكمامات في جميع أسواق السعودية.

وأضاف "وصول هذه الدفعة يشكل ثمرة تعاون رائع جداً ما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وبالتعاون مع الخطوط السعودية للشحن، وأيضاً الشركة السعودية للخدمات اللوجستية لتسهيل وصولها بهذه الطريقة إلى المملكة العربية السعودية".

وقال: "ما زلنا نشهد الفترة القادمة العديد من الدفعات حتى نضمن توفرها داخل السعودية، بالإضافة إلى الإنتاج المحلي الوطني الذي يقدر بحدود ٢ مليون كمامة يومياً، والذي تشرف عليه وزارة الصناعة في السعودية، من أجل ضمان توفر الكمامات خلال نقاط البيع".