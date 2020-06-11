السعودية.. شروط حجر جديدة للقادمين من الخارج

أعلنت وزارة الصحة السعودية الخميس عن البدء في تطبيق آلية جديدة على القادمين من خارج المملكة، حيث سيتم حجرهم في منازلهم وفق ضوابط معينة، مضيفة أن هذا الإجراء يبدأ فور وصول المواطنين بتطبيق الفرز الصحي في المطار وتعبئة التعهد ثم الذهاب إلى منازلهم لتطبيق الحجر المنزلي.

كما أوضحت في بيان، أن الحجر المنزلي يعد إجراء احترازياً للأشخاص القادمين من خارج المملكة ولا يكون لديهم أعراض، وكذلك الحالات المشتبه بإصابتها ولا تستدعي الرعاية الصحية بالمستشفيات في حال كان المنزل مناسباً للحجر المنزلي وفقاً للدليل الإرشادي "للحجر الصحي والعزل الطبي المنزلي" الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" saudicdc، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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شروط الحجر المنزلي

إلى ذلك تضمن هذا الدليل الإرشادي تعريفا للحجر الصحي في المنزل وهو فصل الشخص المصاب أو المشتبه بإصابته بمرض معد بالمنزل بطريقة تحول دون انتشار المرض، وفي الوضع الحالي لمرض كورونا (كوفيد-19) يتم فرض الحجر في حالات معينة ويتم تسجيل جميع الحالات ومتابعتهم عبر تطبيق "تطمن" وتطبيق "توكلنا".

كما عرف الدليل الحالات التي تستدعي الحجر المنزلي والمعايير الخاصة به والعزل للحالات الإيجابية والحالات المستثناة من العزل وآلية إنهاء العزل الطبي.

واشتمل على شروط المكان المخصص للحجر المنزلي، كما تضمن نصائح للعزل في المنزل، إضافة إلى إرشادات وقائية للأفراد القاطنين مع المريض في الحجر المنزلي.

تطبيق "موعد"

إلى ذلك، جددت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد" أو زيارة "عيادات تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 214 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتساب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

كما دعت إلى الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمركز "وقاية".