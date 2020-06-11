وفاة 6 عمال داخل أنابيب مشروعات تحت الإنشاء بالرياض

كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني، تلقت مساء أمس الأربعاء بلاغًا من مركز التحكم والتوجيه، يفيد بفقدان ستة أشخاص في أنبوب مياه تحت الإنشاء يبلغ طوله 400 متر تقريبًا، وقطره نحو متر واحد في موقع عمل تمديد أنابيب تحت الإنشاء في حي العزيزية جنوب مدينة الرياض.

وبين أنه عند وصول فرق الدفاع المدني للموقع تبين أن المفقودين هم من العاملين في الشركة المنفذة للمشروع حيث كانوا يقومون بأعمال داخل الأنبوب ولم يتمكنوا من الخروج مع فقدان التواصل مع زملائهم في الخارج.

كما قال المقدم الحمادي: إن فرق الدفاع المدني، وجدت العمال المفقودين على مسافة 360 مترًا تقريبًا وهم فاقدي الوعي في مكانهم، وجرى إخراجهم باستحداث فتحات في الأنبوب بواسطة معدات وتجهيزات الدفاع المدني لمثل هذه الحوادث، وبعد الكشف عليهم من قبل الفرق الطبية بالموقع تبين وفاتهم جميعًا، فيما لا تزال إجراءات التحقيق قائمة لتحديد الأسباب.