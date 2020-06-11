"إثراء" يحاور مبدعين عالميين.. وممثل شهير أول الضيوف

يطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران "إثراء" نافذة ثقافية جديدة، يطل بها على الجمهور عبر سلسلة جلسات حوارية ثريّة تحت شعار "حوارات إثراء: أقرب لكم" والتي تفتح من خلالها بابا واسعا للنقاش المباشر مع أشهر المبدعين والخبراء الدوليين في عدة مجالات في العالم، لتُطل على الجمهور في جلسة افتتاحية، السبت المقبل 13 يونيو، تستضيف فيها الممثل الشهير إدريس ألبا في بث حيّ ومباشر باللغة الإنجليزية عبر قناة "إثراء" على اليوتيوب في تمام الساعة الرابعة مساءً، كما سيحظى جمهور إثراء بفرصة طرح الأسئلة خلال الجلسات المباشرة أو من خلال وسم #حوارات_إثراء #Ithratalks على منصة تويتر.

تهدف النافذة الجديدة إلى خلق نقاشات ذات مضمون معرفي عميق، تعزز فرص التعلم لدى الجمهور من خلال ربطهم بالخبراء، حيث تمنح للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء الصناعة الإبداعية ضمن بيئة افتراضية، كما ستغطي السلسلة مواضيع مختلفة بما فيها الأفلام، والعلوم، والتصميم، والعمارة والأزياء.

كما ستستضيف الجلسة الأولى الممثل والفنان الإنجليزي الشهير والفائز بجائزة غولدن غلوب والمرشح لجائزة الإيمي، الفنان إدريس إلبا، حيث يحكي عن بداياته وقصة نجاحه، كما يسلّط الضوء على صناعة الأفلام ووجهة نظره حيال هذه الصناعة في المنطقة، كما ينضم لجمهور "إثراء" على الإنترنت في جلسة الأسئلة والأجوبة المباشرة التي يديرها مخرج الأفلام السعودي علي السميّن.





أمّا الجلسة الثانية، والتي من المقرر أن تقام في 20 يونيو، ستستضيف عالم الفلك الفيزيائي الأميركي المعروف، والكاتب ومقدم العلوم المشهور عالمياً نيل ديغراس تايسون، والذي يتناول في هذه الجلسة أكثر الجوانب أهمية في الحياة الحديثة وهو العلم، ابتداءً من الجزئيات الصغيرة غير المرئية إلى النجوم البعيدة في الكون، وذلك ضمن سياق علمي مثير للغاية، ليشارك أفكاره حول عجائب العلوم في حياتنا.

مصمم أيقونة إثراء

فيما سترحب الجلسة التي تليها في 27 يونيو، بالمعماري الدولي والشريك المؤسس في "سنوهيتا" كاجتيال ثورسون، وهي الشركة التي صممت المعمار الأيقوني لإثراء، كما سينضم له رئيسة الفريق الاستشاري في إثراء، المهندسة فاطمة الراشد، للحديث عن أهم الأسرار والمعلومات والمراحل المعمارية التي رافقت بناء الصرح الثقافي "إثراء".

يشار إلى أن المركز قد نظّم مثل هذه اللقاءات الحوارية في العام الماضي، حيث شهد استضافة كل من الشهير سلمان خان، والفنان العالمي الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار "كوبا غودينغ جونيور"، في حوار مباشر على مسرح "إثراء" إلى جانب استضافة اللاعب الفرنسي تييري هنري، في لقاءين جماهيريين ضمن موسم إثراء للإبداع "تنوين".