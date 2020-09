دراسة سعودية تنضم لدليل الصحة العالمية.. وهذه التفاصيل

تواصل منظمة الصحة العالمية دراساتها حول جائحة كورونا، التي أودت بحياة ما لا يقل عن 426,029 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفي الدليل المؤقت للإدارة الإكلينيكية لحالات كوفيد 19، بتاريخ 27 مايو 2020، استندت منظمة الصحة على دراسة لباحثين سعوديين بمرحلة الدكتوراه في جامعات المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدة بحوث أخرى من دول العالم.

وضمن المراجع التي اعتمدتها الصحة العالمية في الدليل الإرشادي وهي 211 مرجعاً من مختلف دول العالم، يظهر البحث السعودي وترتيبه 16 تحت اسم "Alqahtani JS, Oyelade T, Aldhahir AM, Alghamdi SM, Almehmadi M, Alqahtani AS, et al. Prevalence, Severity and Mortality Associated with COPD and Smoking in Patients with COVID-19: A Rapid Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2020;15(5):e0233147. Epub 2020/05/12".

وفي هذا الشأن، أوضح باحث الدكتوراه في طب التنفس من كلية لندن الجامعية السعودي جابر بن سعود القحطاني لـ"العربية.نت" أنه كباحث سعودي وقائد للفريق البحثي تم اختيار بحثه ضمن 211 من البحوث الأخرى، ومن بين أكثر من 20 ألف بحث عالمي مختص بكورونا، وتم الاعتماد على نتائجه في ثلاثة تقارير علمية صادرة من منظمة الصحة العالمية".

كما قال "هذا فخر لنا جميعا بوجود بحث بأياد وقيادة سعودية على رأس قائمه البحوث المقتبسة من قبل المنظمة العالمية".

وأضاف: "مما يزيدنا فخراً اقتباسها والاعتماد على نتائجها من قبل منظمة الصحة العالمية حيث تمت عملية الاختيار من قبل علماء دوليين متخصصين في عمل قواعد وإرشادات الأمراض المعدية كمرض كوفيد 19".

وأوضح "البحث تناول معدل الانتشار والشدة والوفيات العالمية المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن والتدخين لدى مرضى كوفيد 19".

المشاركون في البحث

وأشار إلى أن الأعضاء المشاركين في البحث بقيادته ومجموعته البحثية المكونة من باحثين سعوديين من طلبة الدكتوراه في بريطانيا، مع نخبة من الباحثين البريطانيين من عدة تخصصات مختلفة تم عمل هذه الدراسة، وهم عبدالاله الشهراني، باحث دكتوراه في طب التنفس بكلية لندن الجامعية، وماطر المحمادي، باحث دكتوراه في علم الكوارث والأزمات في كلية لندن الجامعية، وسعيد الغامدي، باحث دكتوراه في طب التنفس في جامعة امبريال كولج لندن، وعبدالله القحطاني، باحث دكتوراه في جامعة نوتينقهام، وشومونتا كوادري، باحثة واستشارية في طب التنفس في كلية لندن الجامعية، وسوابنا ماندال، باحثة واستشارية في طب التنفس والنوم في كلية لندن الجامعية والمستشفى الملكي بلندن، وجونهيرست، بروفيسور واستشاري في طب التنفس في كلية لندن الجامعية والمستشفى الملكي بلندن.





وذكر القحطاني أن الهدف الرئيسي للبحث هو عن مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) هو مرض معدٍ متطور انتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم في أوائل عام 2020. حتى عمل الدراسة، لا يوجد أي دراسات علمية عالمية سابقة تبين المخاطر المحتملة من تفاقم للحالات والوفيات المحتملة التي يسببها COVID-19 على المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن والمدخنين، تعالج هذه المراجعة المنهجية المبنية على الأدلة العلمية هذه الفجوة في المعرفة بهدف مساعدة الأطباء على تقييم تشخيص عدوى COVID-19 في المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن والذين لديهم تاريخ من التدخين.

وكشف عن أن المراجعة المنهجية أجريت وفقًا للطرق العلمية المفضلة في المراجعات المنهجية والتحليلات الوصفية (بريزما).

تحديث البحث

وقال: "قمنا بالبحث في قاعدة البيانات الشهيرة MEDLINE وباحث Google من تاريخ البداية حتى 16 مارس 2020. تم تحديث البحث في 24 مارس 2020، واستخدمنا استراتيجية بحث شاملة لاسترداد هذا النوع من الأدلة، والتي تضمنت القائمة المرجعية للبحوث المؤهلة للاختيار في التقييم وأوراق ما قبل الطباعة المنشورة، وتم تصدير جميع الدراسات المستردة إلى EndNote لإزالة التكرارات، وتم تصدير الدراسات المتبقية إلى برنامج الريان للعنوان والملخصات وفحص النص الكامل من قبل اثنين من المراجعين المستقلين، وتقييم البحوث المختارة ووضع آلية معينة للتحليل على حسب جودة كل دراسة.

وبحث الباحثون بشكل منهجي في قواعد بيانات المؤلفات العلمية للبحث عن المنشورات الموجودة حول الخصائص الوبائية والسريرية وميزاتCOVID-19 في مرضى الانسداد الرئوي المزمن والمدخنين.

وتم دمج بيانات رقمية من عدة دراسات متفقة مع عملية الاختيار للتقييم للحصول على التأثير العام، حيث تعد هذه الطريقة من أفضل وأجود الطرق العلمية لأخذ نتائج جديدة وقوية التأثير من عدة دراسات مختلفة.



وأشار إلى أنه تم نشر البحث في مجلة PloS One الشهيرة والمحكمة علميا في تاريخ 11 مايو 2020.



وعن البحث أوضح أنه تم فحص 123 دراسة، 61 دراسة منها تمت مراجعتها بالكامل وتم اختيار 15 دراسة توافقت مع معايير الاختيار للتقييم، تضمنت 2473 مريضًا بكورونا.

نتائج الدراسة:

• معدل الوفيات بالدراسات كامله %7.4

• معدل الانتشار المجمع لمرضى التنفس المزمن المصابين بكورونا (%3-%1) %2

• معدل الانتشار المجمع للمدخنين المصابين بكورونا (%14-%4) %9

• كان مرضى الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة للإصابة بأمراض أكثر خطورة (خطر حدة المرض، %63)، مقارنة بالمرضى غير المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن %33. نسبة الخطر RR 1.88 وهذا يدل أن هنالك نسبة خطورة عالية (%88) لتضاعف المرض مع كوفيد19، للأسف هذا كان مرتبطا بمعدل وفيات عالي %60 لمرضى الانسداد الرئوي المزمن وهذا يدل على خطورته على هؤلاء المرضى.

• %22 من المدخنين الحاليين و%46 من المدخنين السابقين كان لديهم مضاعفات شديدة.

• نسبة الخطر المحسوبة RR أن المدخنين الحاليين أكثر عرضة بمعدل 1.45 (%45) أن يكون لديهم مضاعفات شديدة مقارنة مع المدخنين السابقين وغير المدخنين.

• معدل الوفيات عالي في المدخنين الحاليين بنسبة %38

• على الرغم من أن انتشار مرض الانسداد الرئوي المزمن والمدخنين كان منخفضا في مجموع الدراسات، ولكن عدوى #كوفيد_19 ارتبطت بشدة المرض وزيادة عدد الوفيات معهم.

• مقارنة بالمدخنين السابقين والذين لم يسبق لهم التدخين، المدخنون الحاليون أكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات شديده مرتبطة مع معدل وفيات أعلى.