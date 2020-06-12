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شاهد.. الفنان محمد عبده ينفي للعربية إصابته بكورونا

المصدر: دبي - العربية.نت
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نفى فنان العرب محمد عبده في مقابلة مع "العربية"، إصابته بفيروس كورونا بعد أخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الفنان السعودي مصاب بالفيروس.

وكشف الفنان السعودي عن حقيقة الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل والتي توثق دخوله لأحد الفنادق في جدة المخصصة للحجر الصحي للقادمين من خارج السعودية.

حيث أكد أنه بالفعل توجه لأحد الفنادق قبل 10 أيام عند عودته من الخارج كإجراء احترازي متبع مع جميع القادمين من الخارج.

وكان آخر ظهور إعلامي للفنان محمد عبده في السادس والعشرين من مايو الماضي أثناء إحيائه جلسة طربية مُباشرة "عن بُعد"، بثها تطبيق شاهد التابع لمجموعة ام بي سي.

كلمات دالّة

#محمد_عبده, #كورونا, #العربية
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