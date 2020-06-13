التحالف: اعتراض صاروخ حوثي أطلق نحو نجران

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، السبت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران السعودية.

وأوضح أنه في امتداد لمحاولات تنفيذ عمليات إرهابية من قبل الميليشيات باستهداف المدنيين الأبرياء في نجران بعدد من الطائرات بدون طيار في (27 مايو 2020م) وفي خميس مشيط (01 يونيو 2020م) بطائرتين بدون طيار، أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا إلا أن القوات المشتركة تمكنت من اعتراضه وتدميره.

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كما أضاف أن الميليشيات حاولت متعمدة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في نجران، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين إصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ.

إلى ذلك، أكد العقيد المالكي استمرار محاولات الميليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، حيث بلغ مجموع الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه المملكة والتي تم اعتراضها 312.

وأكد أن قيادة التحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من تلك الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.