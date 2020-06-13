السعودية.. 3366 إصابة جديدة وشفاء 1519

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 3,366 إصابة جديدة بكورونا و1,519 حالة شفاء.

وسجلت الرياض 1089 حالة جديدة، وجدة 527، ومكة 310 والدمام 227.

كما بلغ إجمالي الإصابات 123,308، ووصل مجمل حالات الشفاء 82,548.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أطلقت بداية الشهر الجاري، عيادات "تطمن"، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

عيادات على مدى 24 ساعة

وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعاً.

وفي هذه العيادات يتم استقبال المرضى، على مدار الساعة، بشكل مباشر بدون أي مواعيد مسبقة.

وانطلقت العيادات حالياً في 6 مدن، هي الرياض والأحساء والقصيم وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وبلغ عددها إلى الآن 31 عيادة تم توزيعها على عدة مواقع. ويمكن مراجعة مواقع هذه العيادات على الرابط التالي: https://s.moh.gov.sa/Clinics .