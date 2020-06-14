السعودية: 4233 إصابة بكورونا والحالات الحرجة في ارتفاع

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

موضوع يهمك عبّر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر" عن امتنانه الكبير للسعودية "على... راب يشكر السعودية على تبرعها لبريطانيا لمكافحة كورونا السعودية

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 127541، منها 41849 حالة نشطة، بينها 1855 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

تم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى مليون و106 آلاف في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 19377 عن أمس السبت.

كما تم تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 84720.

في المقابل تم تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 972.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي أنه تم رصد ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة منذ منتصف مايو/أيار الماضي.

وأشار أيضاً إلى أن معدل العدوى بكورونا في السعودية عاود الارتفاع، مرجعاً الأمر للمخالطة في المجتمع. وشدد العبد العالي على أنه "يمكن العودة لحياتنا بحذر مع التمسك بالسلوكيات الصحية".

كما أشار إلى تطبيق "تباعد" الذي وفرته وزارة الصحة السعودية، مؤكداً أن المشاركة فيه اختيارية. وفي حال تبيّن أن الشخص المشترك في التطبيق مصاباً بكورونا، سيتم إرسال رسالة إلى من خالطه من حاملي التطبيق أيضاً بشكل مقرب، دون فضح هوية الشخص، وذلك ليتمكنوا من أخذ احتياطاتهم ممن حجر والخضوع لفحص كورونا. وشدد على احترام التطبيق لخصوصية مستخدميه.

وأخيراً طمأن العبدالعالي السعوديين والمقيمين قائلاً إن المستشفيات وأقسام الطوارئ في السعودية في أعلى جاهزية وهي دائماً مستعدة لتلقي أي حالة وليس فقط مصابي كورونا.