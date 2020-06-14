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السعودية: 4233 إصابة جديدة بكورونا و2172 حالة شفاء إضافية

المصدر: دبي – العربية.نت
تباعد وكمامات في مطار الرياض للحد من انتشار كورونا
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 127541، منها 41849 حالة نشطة، بينها 1855 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

تم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى مليون و106 آلاف في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 19377 عن أمس السبت.

كما تم تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 84720.

في المقابل تم تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 972.

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #كورونا, #الصحة السعودية, #السعودية, #فيروس_كورونا
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