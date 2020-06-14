السعودية: 4233 إصابة جديدة بكورونا و2172 حالة شفاء إضافية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

موضوع يهمك عبّر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، عبر تغريدة على حسابه في "تويتر" عن امتنانه الكبير للسعودية "على... راب يشكر السعودية على تبرعها لبريطانيا لمكافحة كورونا السعودية

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 127541، منها 41849 حالة نشطة، بينها 1855 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

تم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى مليون و106 آلاف في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 19377 عن أمس السبت.

كما تم تسجيل 2172 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 84720.

في المقابل تم تسجيل 40 حالة وفاة بفيروس كورونا في السعودية، ما يرفع عدد المتوفين إلى 972.