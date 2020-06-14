شاهد.. طاقم طبي يحتفل بتعافي حالة حرجة من كورونا

بفرحة عامرة، وتصفيق حار من أبطال الصحة السعودية في مدينة الملك سعود الطبية، خرج أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد من العناية المركزة، بعد معاناته مع المرض وبقائه لفترات على أجهزة التنفس الصناعية.

وفي الوقت الذي راج فيه فيديو على وسائل التواصل الإعلامية والاجتماعية، يجسد تلك الفرحة، كتب نشطاء على "تويتر" عبارات الفخر والاعتزاز لما تقدمه وزارة الصحة من جهود جبارة في علاج المرض وحمايتهم من أعراض "كورونا" والعمل على تخفيف معانة الحالات الحرجة.

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وفي حديث الدكتور خالد الدهمشي استشاري أمراض الباطنة ومدير المستشفى العام في مدينة الملك سعود الطبية، قال لـ"العربية.نت": "هذه فرحة الطاقم الطبي أثناء خروج أحد المرضى المصابين بفيروس كورونا من العناية المركزة بعد مكوثه داخلها ثلاثة أسابيع".

وأضاف: "الحالة لمقيم إثيوبي أدخل للمستشفى في ثاني أيام عيد الفطر، ونظراً لوضعه الحرج أدخل فوراً إلى قسم العناية المركزة، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية اتضح أن تحليله إيجابي، ووضع على التنفس الصناعي، وتم استخدام جميع البروتوكلات العلاجية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة، وتم ولله الحمد مغادرة المريض قسم العناية المركزة إلى غرفة التنويم لاستكمال العلاج وسط فرحة غامرة من الطاقم الطبي".

وقال الدكتور الدهمشي: "الحالة كانت بإشراف رئيس قسم العناية المركزة الدكتور عبدالرحمن الحارثي، وتم تقديم الرعاية التنفسية والطبية للمريض بدعم متواصل ولا محدود من قبل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومتابعة المدير التنفيذي العام لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي".