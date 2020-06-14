فلكية جدة: كسوف للشمس بسماء السعودية الأحد المقبل

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن النصف الشرقي من الكرة الأرضية سيشهد صبيحة يوم الأحد المقبل أول كسوف للشمس هذا العام، يرصد حلقياً في شريط ضيق أقصى جنوب وجنوب شرقي السعودية واليمن وسلطنة عُمان، في حين يشاهد جزئياً بنسب متفاوتة في مساحات واسعة من الوطن العربي.

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وقال أبو زاهرة: "مسار الكسوف الحلقي سيبدأ في موقع بالقرب من مدينة (ايمبغوندا) شمال شرقي جمهورية الكونغو عند الساعة (07:47 ص) بتوقيت السعودية، ومن هناك سيتجه الكسوف الحلقي شرقاً ليعبر جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا قبل عبور البحر الأحمر إلى جنوب شبة الجزيرة العربية، ثم سيغادر إلى خليج عُمان متجهاً نحو جنوب باكستان وشمال الهند وبعد ذلك إلى الصين قبل أن يصل تايوان، ومن ثم سيغادر نحو بحر الفلبين، على أن ينتهي الكسوف الحلقي عند الساعة (11:32 ص) بتوقيت السعودية مع غروب الشمس فوق المحيط الهادي بعد رحلة ستستمر 3 ساعات و 45 دقيقة".

وأضاف: "إن من أفضل الأماكن لرصد هذا الكسوف الحلقي سيكون في سلطنة عُمان كخيار مثالي بالنسبة لأحوال الطقس وجمال البلاد والخيار الأخر هضبة التبت جنوب الصين بسبب ارتفاعها ودرجات الحرارة المناسبة في حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم، ومحلياً سيشاهد الكسوف في شكله الحلقي في عدد من المواقع جنوب وجنوب شرقي المملكة تشمل الخرخير حيث سيغطى قرص الشمس عند الذروة العظمى للكسوف الحلقي بنسبة (97.9%) وهجرة عرده الحدودية مع سلطنة عمان بنسبة (98.1%)".

مسار الكسوف الحلقي

وأكد أن بعض المدن والقرى سيكون فيها الكسوف جزئياً بنسبة كبيرة لقربها من مسار الكسوف الحلقي، وتشمل مدينة الوديعة (96.7%)، مدينة شروره (96.1%) قرية ذعبلوتن على الحدود العمانية (95.8%) ، أم الملح ( 96.7 %) ، قرية السحمة (95.2%)، إلا أنه كلما اتجهنا شمالاً وابتعدنا على مسار الكسوف الحلقي ستقل نسبة الكسوف الجزئي لتصل 40% في أقصى شمال المملكة.

وبيّن أبو زاهرة أن الكسوف سيشاهد جزئياً في مكة المكرمة لمدة (ساعتين و27 دقيقة) ابتداء من الساعة (7:04 ص) وسيصل ذروته العظمى عند الساعة (8:12 ص) حيث ستكون نسبة السطح المكسوف من الشمس (70.6%) وسينتهي الكسوف عند الساعة (09:31 ص)، فيما سيبدأ الكسوف الجزئي في المدينة المنورة عند الساعة (7:09 ص) وسيصل ذروته العظمى عند الساعة (8:16 ص) بنسبة (61.4%) وسينتهي الكسوف عند الساعة (09:34 ص) بعد (ساعتين و27 دقيقة).

أما في الرياض سيكون الكسوف الجزئي بنسبة (73.1%) وسيستمر لمدة ( ساعتين و38 دقيقة)، حيث سيبدأ عند الساعة (7:10 ص) وسيصل ذروته العظمى عند الساعة (8:23 ص) وسينتهي الكسوف عند الساعة (09:48 ص)، وستشهد مدينة جدة بداية الكسوف الجزئي عند الساعة (7:04 ص) ويصل ذروته العظمى عند الساعة (8:11 ص) بنسبة (69.1%) وسوف ينتهي الكسوف عند الساعة (09:30 ص) بعد ( ساعتين و26 دقيقة).

استخدام نظارات الكسوف

وشدد أبو زاهرة على أن رصد كسوف الشمس يحتاج لتجهيزات خاصة من أجل سلامة العين، مثل استخدام نظارات الكسوف التي تمنع أكثر من 99.99% من ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء أو الفلاتر (المرشحات) الخاصة بالشمس للتلسكوبات والمناظير والكاميرات والتي تظهر الشمس كقرص برتقالي أو أبيض في قبة السماء.

يشار إلى أنه بعد أسبوعين من هذا الكسوف الحلقي سيحدث ثالث خسوف للقمر مساء الأحد 5 يوليو، وهو خسوف شبه ظل ولكن لن يشاهد بسماء السعودية والوطن العربي.