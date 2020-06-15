الإمارات والكويت تدينان محاولة استهداف الحوثيين خميس مشيط

دانت كل من الإمارات والكويت، اليوم الاثنين، محاولة استهداف الحوثيين خميس مشيط في السعودية.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي أنه "يدين هجوم الحوثيين على مدينتي نجران وخميس مشيط بالسعودية مؤخراً". وأكد المجلس "وقوف الكويت مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها".

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بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن "الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط السعودية بطائرة مفخخة بدون طيار".

وأضافت: "الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد أعلن اليوم أن التحالف تمكن من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.