إنشاء مركز حضاري أسفل جبل النور بمكة المكرمة

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة البدء في أعمال إزالة العشوائيات، ومحو كافة الكتابات وتكثيف أعمال النظافة في موقع "جبل النور"، تمهيداً للبدء في مشروع إنشاء مركز حضاري ثقافي أسفل الجبل، يمثل المعلومات الموثقة عن مكة وغار حراء بطريقة صحيحة، لتقديمها لكافة الزوار.

وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس، محمد القويحص، لـ"العربية.نت": إن الأعمال تأتي في تهيئة كافة مرافق الجيل من إزالة كافة العوائل القديمة، وتنظيم عمليات الصعود والنزول من قمة الجبل عبر سلالم تتوافر فيها اشتراطات السلامة، ليعود الجبل كمعلم طبيعي، يضاف إلى أهميته في التاريخ الإسلامي.

ولفت إلى أن بعض الزوار ليس لديهم معلومات عن الجبل، مما ينتج عن ذلك ممارسات خاطئة، وسيكون المركز الحضاري مرجعاً للمعلومات الصحيحة، إلى جانب عرض تاريخ الجبل والبعثة، حيث سيعرض المركز تاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر.