اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران.

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وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أكد استمرار محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

وقال إنه بلغ مجموع الصواريخ الباليستية التي أطلقت باتجاه السعودية وتم اعتراضها 313 صاروخاً باليستياً، وبلغ مجموع الطائرات بدون طيار التي تم اعتراضها وتدميرها ما مجموعه 357.

إلى ذلك، أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف اعترض ودمر، أمس الاثنين، طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه عسير. وأوض أن القوات المشتركة اعترضت وأسقطت عدداً من الطائرات بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.