السعودية تسجل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 136,315 إصابة.

موضوع يهمك حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر مايو لعام 2020، ارتفاعاً في إجمالي أطنان... موانئ السعودية تتحدى "كورونا" وتناول 28 مليون طن بضائع اقتصاد

كما سجّلت المملكة شفاء 1,650 حالة أخرى، وارتفعت الحصيلة الكلية إلى 89,540 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 1,052 حالة.

في السياق أيضا، أشارت الوزارة إلى أن نصف المصابين المتواجدين في العناية المركزة لديهم أمراض مزمنة، طالبة من الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الوباء التوجه للعيادات.

وأوضحت السلطات أن هناك أكثر من 200 عيادة "تطمن" منتشرة في المملكة، مشيرة إلى أنه تم تأهيل وتدريب أكثر من 200 ألف من الممارسين الصحيين.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن معظم حالات كورونا لا تستدعي عناية طبية مكثفة.

عيادات جاهزة 24 ساعة

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت أوائل يونيو/حزيران الجاري، عن إطلاق عيادات "تطمن"، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعاً.