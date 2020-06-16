"انتظرت أطفالي بالهدايا"..أب فقد 6 من عائلته بحادث مروع

في مأساة مروعة، لقيت أسرة كاملة من 6 أفراد، مصرعهم إثر حادث مروري في محافظة خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

حكاية الفقد الموجعة، رواها رب الأسرة أحمد ناصر مدخلي لـ"العربية.نت" حين انتظر عودة أسرته بعد غياب شهر كامل، قائلا: "فقدت زوجتي وابني ناصر 5 أعوام، وابنتي وجن 7 أعوام، وأولاد عمي وإخوان زوجتي خالد 20 عاما، ورويدا 18 عاما، وعبد الله 15 عاما، بعد عودتهم من زيارة والدة زوجتي بخميس مشيط".

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وأوضح "الأسرة تعيش في جازان، ووقع الحادث خلال عودتهم إلى جازان بعد أن أمضوا شهرا في خميس مشيط، ومات جميع من في السيارة، فكانت الفاجعة.

كما أضاف: "كنت أنتظر أطفالي بالألعاب والهدايا، متشوقا لرؤيتهم بعد غياب، وكنت اتصلت بزوجتي قبل الحادث بيوم، لكن قضاء الله وقدره سبق كل شيء، فوقع الحادث إثر الاصطدام بشاحنة".

وختم حديثه: دفنتهم في مقبرة مصلوم بخميس مشيط يوم أمس، وعدت إلى الحزن والألم والصدمة، لكننانحتسب الأجر والصبر من الله تعالى، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهمنا الصبر والسلوان".



وكان المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، أعلن في وقت سابق أمس أن فِرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين سيارتَيْن، إحداهما من نوع "أكورد"، والأخرى "دينا"، في عقبه ضلع، ما أدى إلى عدد من الوفيات.