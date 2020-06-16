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"انتظرت أطفالي بالهدايا".. أب فقد 6 من عائلته بحادث مروع

المصدر: العربية.نت - نادية الفواز
تحطم أجزاء السيارة
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في قصة تفاصيلها مؤلمة، لقيت أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد، مصرعهم إثر حادث مروري في محافظة خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

حكاية الفقد الموجعة، رواها رب الأسرة أحمد ناصر مدخلي لـ"العربية.نت" حين انتظر عودة أسرته بعد غياب شهر كامل، يقول: "فقدت زوجتي وابني ناصر 5 أعوام، وابنتي وجن 7 أعوام، وأولاد عمي وإخوان زوجتي خالد 20 عاما، ورويدا 18 عاما، وعبد الله 15 عاما، بعد عودتهم من زيارة والدة زوجتي بخميس مشيط".

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وأوضح "الأسرة تعيش في جازان، ووقع الحادث حين عودتهم إلى جازان بعد شهر من زيارتهم لخميس مشيط، ومات جميع من هم في السيارة، فكان الخبر مفجعا ومؤلما".

وتابع الحديث: "كنت أنتظر أطفالي بالألعاب والهدايا، وفي داخلي شوق لرؤيتهم، وكنت في حديث هاتفي مع زوجتي قبل الحادث بيوم، لكن قضاء الله وقدره سبق كل شيء، فوقع الحادث بسبب الاصطدام بشاحنة".

السيارة بعد الحادث السيارة بعد الحادث

وختم حديثه: "تم دفنهم في مقبرة مصلوم بخميس مشيط يوم أمس، لنعيش بعدها حزنا عميقا وألما شديدا، ولكن نحن نحتسب الأجر والصبر من الله تعالى، ونسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهمنا الصبر والسلوان".

وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، أن فِرق الهلال الأحمر بعسير باشرت حادث تصادم بين سيارتَيْن، إحداهما من نوع "أكورد"، والأخرى "دينا"، في عقبه ضلع، ما أدى إلى عدد من الوفيات.

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#العربية_نت, #السعودية
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