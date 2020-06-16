صور.. سعودي يحول منزله لمتحف يحوي 3500 قطعة أثرية

ظل سعودي أكثر من 35 عاما يجمع القطع التراثية والمقتنيات الحجازية القديمة ذات القيمة التاريخية، حتى استطاع جمع 3500 قطة مختلفة الأحجام والأشكال والاستخدامات والزمان، اقتناها من أقاربه ومن المزادات المتفرقة، والاحتفاظ بكل ما يقع بين يديه من القطع الثمينة، ليشكل بها متحفاً داخل منزله في المدينة المنورة بمساحة تفوق 180 مترا مربعا.

محمد منصور أبوهبرة صاحب متحف "شعبيات حجازية"، يقول لـ"العربية.نت": "حولت منزلي إلى متحف مستخدماً الطراز المعماري المستوحى من الحياة الحجازية الشعبية، ليحوي حزمة المقتنيات الأثرية التي ترجع إلى 200 عام، والتي تستخدم في الحياة الشعبية الحجازية، كما يحوي المتحف بابا خشبيا تاريخيا ومجموعة من الدلال، كما أن هناك أدوات فخار "خزف" كانت تستخدم للسقاية في المسجد النبوي الشريف قبل حوالي 70 عاماً، كما يشتمل المتحف على الملبوسات القديمة والأواني المنزلية والفخاريات والطوابع، والتي توزعت على شكل أركان متفرقة، تقرب الصورة للزائر عن الحياة اليومية".

وأضاف أبو هبرة "جمع المقتنيات الأثرية هوايتي منذ الصغر، وكذلك توثيق الماضي الجميل وتعليم الأجيال الحالية بطرق العيش القديمة، كما أهدف من المتحف إلى تعريف الشباب بتراثهم القديم ومساعدتهم في بحوثهم، كمعدي رسائل الماجستير والباحثين والمصممين، كما أنني أطمح إلى جعل المتحف مرجعاً لكل من أراد معرفة التراث".