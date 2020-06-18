السعودية: التدخل الإيراني - التركي في العراق انتهاك سافر

أدانت المملكة العربية السعودية، الخميس، وشجبت العدوان الإيراني - التركي على الأراضي العراقية.

ووصف بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية التدخل الإيراني - التركي في العراق بأنه "انتهاك سافر".

وأضاف البيان أن "السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب العراق لحفظ سيادته وأمنه".

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، صباح اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى جمهورية العراق وسلّمته مذكرة احتجاج على القصف المدفعي الإيراني الذي تعرّضت له قرى حدوديّة في (مرتفعات آلانة) التابعة لمدينة حاج عمران بمحافظة أربيل يوم الثلاثاء الماضي وما تسبّب به من خسائر مادية، وأضرار بالممتلكات، علاوة على بث الخوف بين الآمنين من سُكّان تلك المناطق.

موضوع يهمك ذكرت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام أن وزارة الخارجيّة استدعت السفير التركي في العراق مجدّدا وسلمته مُذكرة احتجاج... تركيا تتجاهل إدانات العراق.. وتواصل عملياتها العسكرية شمالا العرب و العالم

كما استدعت الخارجية العراقية السفير التركي في العراق مُجدّدا، اليوم الخميس، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، داعية إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية.

واستنكرت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات معاودة تركيا أمس انتهاك حرمة البلاد وسيادتها بقصف ومهاجمة أهداف داخل حدود البلاد.

فيما تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأنه لن يسمحَ "لجهاتٍ خارجة على القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها. و‏ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن".