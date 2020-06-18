السعودية تؤكد على مكافحة التصحر والجفاف

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية على دورها في إنفاذ الأنظمة البيئية للمحافظة على الغطاء النباتي ومصادر المياه غير المتجددة.

جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يحل في 17 يونيو/حزيران من كل عام.

وأشار مقطع فيديو أعدته القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة إلى أن الرعي الجائر تسبب بفقدان 70% من المراعي.

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وإلى ذلك، يستنزف الاحتطاب حوالي 120 ألف هكتار من الأشجار والشجيرات سنويا.

أما أبرز مظاهر الخلل والهدر فهي الاستهلاك الجائر للمياه، خاصة أن 79% من مجموع الاستهلاك مياه جوفية غير متجددة.