السعودية: 4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن 4757 إصابة جديدة بـفيروس كورونا و2532 حالة تعاف جديدة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 48 حالة وفيات من جراء الفيروس.

هذا وأصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية من وباء كوفيد 19 الناجم عن الفيروس 93915 حالة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن وبائية المرض في أي منطقة جغرافية تتأثر بعوامل متعددة، منها سرعة الانتشار، وعدد الوفيات، وعدد الحالات الحرجة.

وكشف المتحدث قصص بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكانت القصة الأولى بمقر العمل حين تسبب عدم لبس الكمامة وترك مسافة كافية في إصابة 10 أشخاص بالفيروس، اثنان منهم في حالة حرجة.

والقصة الأخرى وقعت خلال في زيارة عائلية، حيث نقل مصاب العدوى إلى أخته الكبيرة في السن، ومعظم أفراد الأسرة، بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، وقد تماثل أفرادالعائلة للشفاء، ماعدا الأخت الكبيرة التي ترقد حاليا في العناية المركزة.

وذكر المتحدث أن عودة الحياة لا تعني أن الجائحة انتهت، موضحا أن الفيروس ينتشر ولا يوجد علاج له، ولذا فالمطلوب هو الحذر في التعامل من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات.

وشدد على أهمية التباعد الاجتماعي بتجنب المجموعات الكبيرة والحرص على وجود مسافة مترين من الآخرين وارتداء الكمامة والحرص على غسل اليدين والابتعاد عن ملامسة الأسطح أو لمس الوجه.