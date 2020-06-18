"تأكد" لفحص كورونا الموسع بالسعودية في هذه الأماكن

أكدت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، استكمالها تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة "تأكد" في مختلف مناطق السعودية، ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الصحة قد كشفت مؤخراً عزمها إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد في مختلف مدن ومحافظات المملكة؛ استمراراً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لمنع انتشار الفيروس؛ وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اعتمادها دواء ديكساميثازون وهو من عائلة الكورتيزون ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى... ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي بالسعودية السعودية

كما أكدت الوزارة أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل، أو زيارة المساكن؛ بل سيقتصر تنفيذها على جملة من المنافذ، منها فحص الأشخاص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة جرى إنشاؤها في مدن عدة، بجانب الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين، لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني (صحتي).

واختتمت وزارة الصحة في إعلانها بإحصائية تتضمن إجمالي عدد المستفيدين من مراكز ( #تأكد)، إذ بلغ عددهم 62976 مستفيداً حتى الآن.

هذا وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، الأربعاء، تسجيل 4919 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 141234، وتسجيل 39 حالة وفاة جديدة.



كما أعلنت تسجيل 2122 حالة شفاء جديدة من الفيروس المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 91662.

وكانت الصحة السعودية قد أشارت إلى أن نصف المصابين المتواجدين في العناية المركزة لديهم أمراض مزمنة، طالبة من الأشخاص الذين يشعرون بأعراض الوباء التوجه للعيادات.