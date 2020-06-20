استئناف النشاط الرياضي بالسعودية.. و"بروتوكول" إلزامي للعودة

ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 21 يونيو 2020 .. عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية..



ووزارة الرياضة تنشر الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة: https://t.co/dTdFMPFOX9



لرياضة آمنة تحقق السلامة للجميع #نعود_بحذر#خلك_مستعد pic.twitter.com/qQE9ll3hpi — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 20, 2020

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم السبت، عودة النشاط الرياضي للصالات والمراكز الرياضية، ابتداءً من يوم غد الأحد 21 يونيو/حزيران 2020.

ونشرت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، الدليل الإرشادي لبروتوكول العودة، والذي تضمن كافة الإجراءات اللازمة لعودة النشاط، مع التشديد على ضرورة العمل بها.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، من تاريخ 1441/7/20هـ الموافق 2020/3/15م وحتى إشعار آخر، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

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وتأتي عودة النشاط الرياضي في المملكة بعدما أعلنت وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق من اليوم رفع منع التجول بشكل كامل في مختلف مناطق المملكة، وعودة جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية إلى العمل.

وشدد وزارة الداخلية على ضرورة مراعاة ما يلي في عودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية:

ـ التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة.

ـ الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع.

ـ ألا تتجاوز التجمّعات البشرية 50 شخصًا كحد أقصى.

-تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

وأكدت الداخلية على "إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد".

شدد مصدر مسؤول في الداخلية "على ضرورة استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيّد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة".