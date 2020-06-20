السعودية.. هذه السيدة تفصل في اللجان شبه القضائية

بعد أن أتيحت الفرصة لها، كرست القانونية حصة مشاري العبدالكريم وقتها للبحث عن الحقيقة، وتطبيق العدالة، بعد انضمامها للجنة الانضباط شبه القضائية في الاتحاد السعودي للسهام، بالإضافة إلى حصولها على رخصة التحكيم الخليجي للفصل في القضايا التجارية.

وأوضحت العبدالكريم لـ"العربية.نت "، أن المرأة السعودية تبحث عن الثقة لتثبت وجودها في كافة المجالات، وخصوصاً القانونية، حيث إنها تعمل في اللجان شبه القضائية منذ ما يقارب العامين، بعد حصولها على التأهيل المناسب.

في حين أصدر مجلس الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قراراً بتعيين أستاذة القانون الدكتورة أروى الجلال، عضوا في لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، التي تعتبر لجنة شبه قضائية.

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يأتي ذلك بعد أن أسقط مجلس الشورى السعودي توصية بتولي المرأة للقضاء في جلسته الأسبوع الماضي، وقالت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان إن التوصية تدعو إلى عمل النساء بالقضاء في محاكم الأحوال الشخصية تحديداً، بينما التوصية السابقة قبل عامين طالبت بتعيينهن قاضيات في العموم.

ويتلخص عمل اللجان شبه القضائية في إصدار القرارات الملزمة في الهيئات والجهات الحكومية، لتنظيم العمل والاعتراض على المخالفات التي يتم فرضها، في حين تحاول وزارة العدل احتواء كافة اللجان شبه القضائية ليكون الفصل عن طريق المحاكم.